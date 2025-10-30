AccueilATPATP - Rolex Paris MastersSinner, après sa qualification pour les huitièmes de finale : "L'élimination d'Alcaraz...
ATP - Rolex Paris Masters

Sinner, après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale : « L’élimination d’Alcaraz nous montre que c’est un tournoi diffi­cile. Les condi­tions sont uniques ici »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

S’il a battu Zizou Bergs en deux sets pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (6−4, 6–2), Jannik Sinner avoue ne pas avoir encore tota­le­ment appré­hendé les condi­tions de jeu à La Défense Arena. 

« Les condi­tions de jeu sont complè­te­ment diffé­rentes de celles de Vienne. Pour moi, le plus diffi­cile, c’est le dépla­ce­ment. Il y a de nouvelles balles, qui avancent moins vite. À voir pour la suite. Contre Bergs, il n’y avait pas beau­coup de rythme. C’est un tournoi diffi­cile, on l’a vu avec l’éli­mi­na­tion de Carlos (Alcaraz). C’est la fin de saison. Les condi­tions sont uniques ici. Je n’ai jamais bien joué ici. Tous les matches sont diffi­ciles. Je regarde ce que j’ai à faire moi », a expliqué le numéro 1 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Ce jeudi en huitièmes de finale, l’Italien affron­tera Francisco Cerundolo. 

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 09:04

