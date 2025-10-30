S’il a battu Zizou Bergs en deux sets pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (6−4, 6–2), Jannik Sinner avoue ne pas avoir encore totalement appréhendé les conditions de jeu à La Défense Arena.
« Les conditions de jeu sont complètement différentes de celles de Vienne. Pour moi, le plus difficile, c’est le déplacement. Il y a de nouvelles balles, qui avancent moins vite. À voir pour la suite. Contre Bergs, il n’y avait pas beaucoup de rythme. C’est un tournoi difficile, on l’a vu avec l’élimination de Carlos (Alcaraz). C’est la fin de saison. Les conditions sont uniques ici. Je n’ai jamais bien joué ici. Tous les matches sont difficiles. Je regarde ce que j’ai à faire moi », a expliqué le numéro 1 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
Ce jeudi en huitièmes de finale, l’Italien affrontera Francisco Cerundolo.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 09:04