Après un départ plus que poussif, presque sauvé par l’épopée Vacherot, tous les enjeux spor­tifs sont réunis ce dimanche pour que la Défense Arena démontre tout son potentiel.

Pour y parvenir il faudra juste que Félix ne soit pas rattrapé par l’émo­tion. Après, comme il revient de loin dans cette saison, on imagine que ce garçon très intel­li­gent devrait faire la part des choses. En cas de victoire, il s’of­frira un billet direct pour le Masters de Turin.

De son côté, Jannik vise un 23e sacre et la place de numéro 1 mondial, rien que ça, mais il semble telle­ment serein qu’il devrait encore donner le meilleur de lui‐même.

Sur le papier, le Canadien a des armes et notam­ment en termes de puis­sance. Si jamais le public décide de chauffer notre cousin cana­dien, alors cette finale pour­rait atteindre des sommets. Dans le cas contraire, l’Italien risque de dérouler…