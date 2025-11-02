Après un départ plus que poussif, presque sauvé par l’épopée Vacherot, tous les enjeux sportifs sont réunis ce dimanche pour que la Défense Arena démontre tout son potentiel.
Pour y parvenir il faudra juste que Félix ne soit pas rattrapé par l’émotion. Après, comme il revient de loin dans cette saison, on imagine que ce garçon très intelligent devrait faire la part des choses. En cas de victoire, il s’offrira un billet direct pour le Masters de Turin.
De son côté, Jannik vise un 23e sacre et la place de numéro 1 mondial, rien que ça, mais il semble tellement serein qu’il devrait encore donner le meilleur de lui‐même.
Sur le papier, le Canadien a des armes et notamment en termes de puissance. Si jamais le public décide de chauffer notre cousin canadien, alors cette finale pourrait atteindre des sommets. Dans le cas contraire, l’Italien risque de dérouler…
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 10:55