Une semaine après leur magnifique duel en finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner et Alexander Zverev se retrouvaient ce samedi, en demi‐finales du Rolex Paris Masters.
Et cette fois, le match a tourné court en raison de la domination outrageuse de l’Italien et de l’apparente fatigue de l’Allemand, vainqueur ce vendredi soir de Daniil Medvedev après un match éprouvant.
Le score est sans appel (6−0, 6–2, en 1h de jeu) et la correction totale pour le 3e joueur mondial qui n’a jamais pu rivaliser avec la puissance et la précision de l’Italien, plus dominateur et tueur que jamais.
Sinner jouera donc ce dimanche face à Félix Auger‐Aliassime pour un 23e titre en carrière et un cinquième en 2025.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 18:12