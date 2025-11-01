Une semaine après leur magni­fique duel en finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner et Alexander Zverev se retrou­vaient ce samedi, en demi‐finales du Rolex Paris Masters.

Et cette fois, le match a tourné court en raison de la domi­na­tion outra­geuse de l’Italien et de l’ap­pa­rente fatigue de l’Allemand, vain­queur ce vendredi soir de Daniil Medvedev après un match éprouvant.

Le score est sans appel (6−0, 6–2, en 1h de jeu) et la correc­tion totale pour le 3e joueur mondial qui n’a jamais pu riva­liser avec la puis­sance et la préci­sion de l’Italien, plus domi­na­teur et tueur que jamais.

Sinner jouera donc ce dimanche face à Félix Auger‐Aliassime pour un 23e titre en carrière et un cinquième en 2025.