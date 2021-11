On dit souvent que l’on joue mieux à l’en­traî­ne­ment car on tape la balle avec plus d’in­ten­sité et de préci­sion. De plus, il n’y a pas vrai­ment d’enjeu, l’ob­jectif étant d’être effi­cace, de bien sentir sa frappe de balle et ainsi de pouvoir bien se préparer pour ses matches.

Visiblement, Sinner et Medvedev ont intégré tout cela comme le prouve la petite vidéo postée par l’ATP.

La cadence est vrai­ment folle.

On dirait des « robots » mécaniques.

Ce qui est remar­quable c’est aussi la qualité des frappes et surtout la coor­di­na­tion que nous offre ses deux champions.