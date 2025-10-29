« C’est impos­sible pour cette saison », affir­mait Jannik Sinner à son arrivée à Paris, inter­rogé sur la possi­bi­lité de doubler Carlos Alcaraz et de rede­venir numéro 1 mondial en toute fin d’année.

Et pour­tant. La défaite de l’Espagnol face à Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 pari­sien peut redonner de l’es­poir à l’Italien.

Pour espérer reprendre le trône, Sinner doit triom­pher à Paris et à Turin lors du Masters (du 9 au 16 novembre).

Dans ce scénario, Alcaraz serait contraint d’obtenir au moins trois victoires au Masters, ou de se quali­fier pour la finale, afin de conserver sa place au sommet du classement.

If Sinner wins Paris, Alcaraz will need three wins in Turin to end the year as world #1.



- 3 group wins

- 2 group wins + semi­final



Or… quali­fying to the SFs with 1 group win + semi­final.



If Sinner doesn’t win both Paris and Turin, Alcaraz is year‐end #1. https://t.co/O2cfLGax7f — José Morgado (@josemorgado) October 28, 2025

Les deux joueurs savent ce qu’il leur reste à faire !