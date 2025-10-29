« C’est impossible pour cette saison », affirmait Jannik Sinner à son arrivée à Paris, interrogé sur la possibilité de doubler Carlos Alcaraz et de redevenir numéro 1 mondial en toute fin d’année.
Et pourtant. La défaite de l’Espagnol face à Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 parisien peut redonner de l’espoir à l’Italien.
Pour espérer reprendre le trône, Sinner doit triompher à Paris et à Turin lors du Masters (du 9 au 16 novembre).
Dans ce scénario, Alcaraz serait contraint d’obtenir au moins trois victoires au Masters, ou de se qualifier pour la finale, afin de conserver sa place au sommet du classement.
If Sinner wins Paris, Alcaraz will need three wins in Turin to end the year as world #1.— José Morgado (@josemorgado) October 28, 2025
- 3 group wins
- 2 group wins + semifinal
Or… qualifying to the SFs with 1 group win + semifinal.
If Sinner doesn’t win both Paris and Turin, Alcaraz is year‐end #1. https://t.co/O2cfLGax7f
Les deux joueurs savent ce qu’il leur reste à faire !
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 13:05