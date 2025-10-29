AccueilATPATP - Rolex Paris MastersSinner numéro 1 devant Alcaraz, ce n'est pas impossible !
« C’est impos­sible pour cette saison », affir­mait Jannik Sinner à son arrivée à Paris, inter­rogé sur la possi­bi­lité de doubler Carlos Alcaraz et de rede­venir numéro 1 mondial en toute fin d’année.

Et pour­tant. La défaite de l’Espagnol face à Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 pari­sien peut redonner de l’es­poir à l’Italien.

Pour espérer reprendre le trône, Sinner doit triom­pher à Paris et à Turin lors du Masters (du 9 au 16 novembre).

Dans ce scénario, Alcaraz serait contraint d’obtenir au moins trois victoires au Masters, ou de se quali­fier pour la finale, afin de conserver sa place au sommet du classement.

Les deux joueurs savent ce qu’il leur reste à faire !

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 13:05

