Interrogé au sujet de la chute spec­ta­cu­laire de Zverev, Jannik Sinner s’est un peu « lâché » sans remettre en cause le choix des orga­ni­sa­teurs même s’il a pointé une vraie parti­cu­la­rité par rapport à celui utilisé à Bercy.

« C’est un revê­te­ment unique car il est collant, Complètement adhé­rent. Il est vrai­ment collant. Je pense que c’est un court très unique, car avant, il était plus caou­tchou­teux, et il était diffi­cile de s’y déplacer, car il semblait glis­sant. Celui‐ci, au contraire, est très collant, et quand on n’a pas beau­coup d’es­pace pour glisser, cela peut arriver. Il faut donc être très prudent »