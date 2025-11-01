Interrogé au sujet de la chute spectaculaire de Zverev, Jannik Sinner s’est un peu « lâché » sans remettre en cause le choix des organisateurs même s’il a pointé une vraie particularité par rapport à celui utilisé à Bercy.
« C’est un revêtement unique car il est collant, Complètement adhérent. Il est vraiment collant. Je pense que c’est un court très unique, car avant, il était plus caoutchouteux, et il était difficile de s’y déplacer, car il semblait glissant. Celui‐ci, au contraire, est très collant, et quand on n’a pas beaucoup d’espace pour glisser, cela peut arriver. Il faut donc être très prudent »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 09:53