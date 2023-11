Quelques minutes après l’of­fi­cia­li­sa­tion de son forfait pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Jannik Sinner a posté un message sur son compte Twitter pour en expli­quer les raisons.

L’Italien, qui a terminé son match à 2h30 du matin ce jeudi et qui ne s’est pas couché avant 5h, a déploré un manque de récu­pé­ra­tion insuf­fi­sant alors que son match face à Alex De Minaur était programmé… à 17 heures.

Et forcé­ment, il ne s’est pas gêné pour placer une petite pique à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi pari­sien qui a les oreilles qui sifflent depuis ce matin en plus du message posté par Casper Ruud.

Devo pren­dere la deci­sione giusta per la mia salute e il mio corpo.



Le setti­mane a venire con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno impor­tan­tis­sime, ora mi concentro sulla prepa­ra­zione di questi impor­tanti eventi. Ci vediamo a Torino ! Forza ! — Jannik Sinner (@janniksin) November 2, 2023

« J’ai le regret d’an­noncer que je me retire du match d’au­jourd’hui à Bercy. J’ai terminé le match alors qu’il était presque 3 heures du matin et je ne me suis couché que quelques heures plus tard. J’ai eu moins de 12 heures pour me reposer et me préparer pour le prochain match. Je dois prendre la bonne déci­sion pour ma santé et mon corps. Les semaines à venir avec les finales ATP à domi­cile et la Coupe Davis seront très impor­tantes, main­te­nant je me concentre sur la prépa­ra­tion de ces événe­ments impor­tants. Rendez‐vous à Turin ! Allez ! », écrit le 4e joueur mondial qu’on retrou­vera donc pour le fameux tournoi des maîtres du 12 au 19 novembre.