Quelques jours après la déci­sion de la Fédération Internationale de Tennis d’au­to­riser défi­ni­ti­ve­ment le coaching en match après une phase de test de deux ans, les réac­tions sont plutôt contrastées.

Si Taylor Fritz et Denis Shapovalov ont exprimé leur mécon­ten­te­ment voire leur indi­gna­tion, Jannik Sinner a estimé de son côté que cela n’al­lait pas changer grand chose.

« Je ne pense pas que cela va beau­coup changer. Il y a des coaches qui conti­nuent à donner des conseils parfois. Je pense que ce sport est toujours un sport indi­vi­duel. Vous êtes toujours tout seul sur le court quand vous jouez. Il y a toujours un lien avec le coach et vous comprenez de quoi il veut parler par son compor­te­ment. Je ne pense pas que cela va beau­coup changer. On n’a pas vu de grands boule­ver­se­ments quand il n’y avait pas de coaching du tout parce qu’on regarde le coach. Quand on le regarde, on comprend tout de suite parce qu’on a l’ha­bi­tude, cela fait des années que l’on est avec lui, on sait ce qu’il veut dire. On verra bien. Je ne pense pas que ce sera un grand boule­ver­se­ment », a déclaré l’Italien lors de son passage en confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy.