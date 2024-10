Jannik Sinner n’a pas été gâté par le tirage au sort du Rolex Paris Masters cette année. Le numéro un mondial a hérité d’un tableau très compliqué, à l’in­verse de son prin­cipal concur­rent pour le titre, Carlos Alcaraz.

En confé­rence de presse, l’Italien a réagi à ce tirage parti­cu­liè­re­ment relevé, en affir­mant qu’il fallait prendre les choses au jour le jour.

« Ouais, c’est un tableau très diffi­cile. Un tableau très, très diffi­cile, surtout ici sur ces courts. Vous savez, les gros serveurs sont durs à jouer. Mais vous savez, on y va au jour le jour. Ensuite, tout peut arriver. Le tirage au sort peut parfois s’ou­vrir, ou alors, vous savez, on ne sait jamais ce qui va arriver. J’essaie de me préparer de la meilleure façon possible pour le match du premier tour. »