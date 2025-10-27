Lors de sa victoire face à Alexander Zverev en finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a surpris a plusieurs reprises son adver­saire avec quelques amor­ties bien senties. Une nouveauté dans le jeu de l’Italien qui veut se forcer à d« venir un joueur moins prévisible.

Cependant, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse au Autriche, il a préféré revenir à certains fonda­men­taux lors de l’ul­time set.

« Je pense qu’à la fin, il a commencé à comprendre les deux ou trois derniers amortis que je lui avais faits, puis il a commencé à jouer un peu plus profon­dé­ment et de manière plus agres­sive, ce qui rendait diffi­cile de trouver le temps de les jouer. Je me sentais certai­ne­ment un peu moins à l’aise, avec la tension, je ne me sentais pas vrai­ment prêt à les rejouer, alors j’ai fait le choix de ne plus en faire. »