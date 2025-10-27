Lors de sa victoire face à Alexander Zverev en finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a surpris a plusieurs reprises son adversaire avec quelques amorties bien senties. Une nouveauté dans le jeu de l’Italien qui veut se forcer à d« venir un joueur moins prévisible.
Cependant, comme il l’a expliqué en conférence de presse au Autriche, il a préféré revenir à certains fondamentaux lors de l’ultime set.
« Je pense qu’à la fin, il a commencé à comprendre les deux ou trois derniers amortis que je lui avais faits, puis il a commencé à jouer un peu plus profondément et de manière plus agressive, ce qui rendait difficile de trouver le temps de les jouer. Je me sentais certainement un peu moins à l’aise, avec la tension, je ne me sentais pas vraiment prêt à les rejouer, alors j’ai fait le choix de ne plus en faire. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 15:38