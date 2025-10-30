AccueilATPATP - Rolex Paris MastersSonego, après sa victoire contre Musetti : "Je me sens vraiment mal...
ATP - Rolex Paris Masters

Sonego, après sa victoire contre Musetti : « Je me sens vrai­ment mal parce que mon ami est éliminé du tournoi. Et il joue pour une place au Masters… »

-

Alors qu’il tente de valider son ticket pour le Masters de Turin (9 au 16 novembre), et qu’il reste sous la menace de Felix Auger‐Aliassime voire de Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti a été battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris par son compa­triote et ami, Lorenzo Sonego (3−6, 6–3, 6–1). Et ce dernier s’en voulait presque. 

« L’attitude était la clé aujourd’hui. C’est diffi­cile de jouer contre un ami. Je n’étais pas satis­fait du résultat du premier set. Pendant l’en­traî­ne­ment, j’ai très bien joué pendant quelques jours. J’ai essayé de faire de mon mieux aujourd’hui. Je suis heureux d’avoir gagné. Je me sens vrai­ment mal parce que mon ami est éliminé du tournoi. Il joue pour une place au Masters. J’espère le voir aux Finales ATP à Turin », a déclaré Sonego lors de l’in­ter­view sur le court.

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 09:40

