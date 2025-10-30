Alors qu’il tente de valider son ticket pour le Masters de Turin (9 au 16 novembre), et qu’il reste sous la menace de Felix Auger‐Aliassime voire de Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti a été battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris par son compatriote et ami, Lorenzo Sonego (3−6, 6–3, 6–1). Et ce dernier s’en voulait presque.
« L’attitude était la clé aujourd’hui. C’est difficile de jouer contre un ami. Je n’étais pas satisfait du résultat du premier set. Pendant l’entraînement, j’ai très bien joué pendant quelques jours. J’ai essayé de faire de mon mieux aujourd’hui. Je suis heureux d’avoir gagné. Je me sens vraiment mal parce que mon ami est éliminé du tournoi. Il joue pour une place au Masters. J’espère le voir aux Finales ATP à Turin », a déclaré Sonego lors de l’interview sur le court.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 09:40