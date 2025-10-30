Alors qu’il tente de valider son ticket pour le Masters de Turin (9 au 16 novembre), et qu’il reste sous la menace de Felix Auger‐Aliassime voire de Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti a été battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris par son compa­triote et ami, Lorenzo Sonego (3−6, 6–3, 6–1). Et ce dernier s’en voulait presque.

“The atti­tude was the key today. It’s tough to play a friend. The first set I was not happy with the result.. During the prac­tice I played really well for a few days. I tried to do my best today. Happy for the win. I feel so… pic.twitter.com/coc7IIO6he — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025

« L’attitude était la clé aujourd’hui. C’est diffi­cile de jouer contre un ami. Je n’étais pas satis­fait du résultat du premier set. Pendant l’en­traî­ne­ment, j’ai très bien joué pendant quelques jours. J’ai essayé de faire de mon mieux aujourd’hui. Je suis heureux d’avoir gagné. Je me sens vrai­ment mal parce que mon ami est éliminé du tournoi. Il joue pour une place au Masters. J’espère le voir aux Finales ATP à Turin », a déclaré Sonego lors de l’in­ter­view sur le court.