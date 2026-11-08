Honoré ce samedi par le Rolex Paris Masters à l’oc­ca­sion des 40 ans du tournoi, Stefan Edberg en a profité pour s’ex­pri­mier sur Carlos Alcaraz, qui a remporté ce dimanche son premier sacre sur le tournoi parisien.

Et la légende suédoise n’a pas tari d’éloges au sujet du prodige espagnol.

« Alcaraz est un joueur excep­tionnel, et son retour est d’au­tant plus remar­quable qu’il était absent des courts depuis long­temps. Revenir au sommet après une si longue absence n’est jamais chose facile. Heureusement, il est de retour. C’est un joueur très impor­tant pour le tennis, tant pour son atti­tude que pour sa passion du sport et du jeu. Il a aussi un côté showman. Son jeu est complet, alliant puis­sance et finesse. C’est donc formi­dable de le revoir sur le court et en si bonne forme. C’est un joueur excep­tionnel, il est donc normal d’avoir de grandes attentes à son égard. Mais c’est fantas­tique de voir ce qu’il a accompli et ce qu’il accom­plit actuel­le­ment. J’espère qu’il pourra main­tenir ce niveau, car être sur le terrain est exigeant et il faut éviter les bles­sures autant que possible. Je pense qu’il est encore jeune et qu’il a une très longue carrière devant lui. »