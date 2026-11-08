Honoré ce samedi par le Rolex Paris Masters à l’occasion des 40 ans du tournoi, Stefan Edberg en a profité pour s’exprimier sur Carlos Alcaraz, qui a remporté ce dimanche son premier sacre sur le tournoi parisien.
Et la légende suédoise n’a pas tari d’éloges au sujet du prodige espagnol.
« Alcaraz est un joueur exceptionnel, et son retour est d’autant plus remarquable qu’il était absent des courts depuis longtemps. Revenir au sommet après une si longue absence n’est jamais chose facile. Heureusement, il est de retour. C’est un joueur très important pour le tennis, tant pour son attitude que pour sa passion du sport et du jeu. Il a aussi un côté showman. Son jeu est complet, alliant puissance et finesse. C’est donc formidable de le revoir sur le court et en si bonne forme. C’est un joueur exceptionnel, il est donc normal d’avoir de grandes attentes à son égard. Mais c’est fantastique de voir ce qu’il a accompli et ce qu’il accomplit actuellement. J’espère qu’il pourra maintenir ce niveau, car être sur le terrain est exigeant et il faut éviter les blessures autant que possible. Je pense qu’il est encore jeune et qu’il a une très longue carrière devant lui. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 19:23