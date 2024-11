Auteur de l’une de ses pires saisons depuis le début de sa carrière malgré son titre sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas, battu ce vendredi par Alexander Zverev en quarts de finale à Bercy, va terminer l’année pour la première depuis 2018 hors du Top 10 mondial.

Interrogé sur le bilan qu’il faisait de sa saison lors de son passage en zone mixte après sa défaite face à l’Allemand, le Grec a laissé entendre qu’il pour­rait recruter une ou plusieurs personnes pour l’aider à progresser. Et on pense forcé­ment à un coach de renom alors que son père, Apostolos, est pour l’ins­tant mis à l’écart et qu’il est seule­ment accom­pagné par son capi­taine de Coupe Davis, Dimitris Chatzinikolaou.

« Je ne peux pas dire que 2024 a été une année extra­or­di­naire. Certainement pas, mais j’ai une bonne équipe autour de moi et nous avan­çons dans la bonne direc­tion. J’ai juste besoin de travailler pendant la pré‐saison, de mettre les bonnes choses dans mon entraî­ne­ment, de travailler sur les choses où je suis clai­re­ment en défaut sur le terrain. Je dois être patient, car ce n’est pas quelque chose que je vais voir tout de suite, cela va prendre quelques mois. Embaucher des personnes pour m’aider dans ce voyage sera certai­ne­ment utile à un moment ou à un autre. »