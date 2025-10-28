Un peu plus de deux semaines après son titre histo­rique décroché sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot continue d’impressionner.

Pas loin de s’of­frir Taylor Fritz la semaine dernière à Bâle, le Monégasque, invité par les orga­ni­sa­teurs du Rolex Paris Masters, n’a laissé abso­lu­ment aucune chance au 18e joueur mondial, Jiri Lehecka, ce mardi, au premier tour : 6–1, 6–3 en seule­ment 53 minutes.

Vacherot slams home a return to cap off the perfect perfor­mance against Lehecka 6–1 6–3 !#RolexParisMasters pic.twitter.com/DcDba4WZaZ — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025

Bien aidé par un Tchèque loin de son meilleur niveau, Vacherot a livré une véri­table démons­tra­tion au service, concé­dant seule­ment sept petits points (quatre derrière la première balle, trois après la deuxième).

Pour une place en huitièmes de finale, il retrou­vera, comme un signe du destin, son cousin, Arthur Rinderknech, pour une belle revanche de la fameuse finale en Chine.