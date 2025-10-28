Un peu plus de deux semaines après son titre historique décroché sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot continue d’impressionner.
Pas loin de s’offrir Taylor Fritz la semaine dernière à Bâle, le Monégasque, invité par les organisateurs du Rolex Paris Masters, n’a laissé absolument aucune chance au 18e joueur mondial, Jiri Lehecka, ce mardi, au premier tour : 6–1, 6–3 en seulement 53 minutes.
Vacherot slams home a return to cap off the perfect performance against Lehecka 6–1 6–3 !
Bien aidé par un Tchèque loin de son meilleur niveau, Vacherot a livré une véritable démonstration au service, concédant seulement sept petits points (quatre derrière la première balle, trois après la deuxième).
Pour une place en huitièmes de finale, il retrouvera, comme un signe du destin, son cousin, Arthur Rinderknech, pour une belle revanche de la fameuse finale en Chine.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 12:10