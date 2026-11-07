Taylor Fritz n’a pas seulement loupé deux balles de match contre Carlos Alcaraz. Il a manqué deux occasions de se qualifier en demi‐finales du Rolex Paris Masters, de battre l’Espagnol pour la première fois (hors Laver Cup) et surtout, de se qualifier pour les ATP Finals de Turin (15 au 22 novembre).
L’Américain est sorti du silence sur Instagram ce samedi après midi, au lendemain d’un scénario horrible pour lui (6−7 [10], 7–5, 6–3).
« C’est une déception que je ne peux pas décrire avec des mots. L’enjeu était énorme, et j’étais si près du but. J’ai tout donné sur le terrain et je voulais ça plus que tout au monde. Je ne sais toujours pas trop quoi penser, mais ce dont je suis sûr, c’est que je dois me remettre au travail et qu’il y a beaucoup de progrès à faire maintenant que je suis suffisamment en forme pour m’y mettre. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.