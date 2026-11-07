Taylor Fritz n’a pas seule­ment loupé deux balles de match contre Carlos Alcaraz. Il a manqué deux occa­sions de se quali­fier en demi‐finales du Rolex Paris Masters, de battre l’Espagnol pour la première fois (hors Laver Cup) et surtout, de se quali­fier pour les ATP Finals de Turin (15 au 22 novembre).

L’Américain est sorti du silence sur Instagram ce samedi après midi, au lende­main d’un scénario horrible pour lui (6−7 [10], 7–5, 6–3).

« C’est une décep­tion que je ne peux pas décrire avec des mots. L’enjeu était énorme, et j’étais si près du but. J’ai tout donné sur le terrain et je voulais ça plus que tout au monde. Je ne sais toujours pas trop quoi penser, mais ce dont je suis sûr, c’est que je dois me remettre au travail et qu’il y a beau­coup de progrès à faire main­te­nant que je suis suffi­sam­ment en forme pour m’y mettre. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. »