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Taylor Fritz, après sa terrible défaite contre Carlos Alcaraz : « C’est une décep­tion que je ne peux pas décrire avec des mots. L’enjeu était énorme, et j’étais si près du but… »

Par
Baptiste Mulatier
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Taylor Fritz n’a pas seule­ment loupé deux balles de match contre Carlos Alcaraz. Il a manqué deux occa­sions de se quali­fier en demi‐finales du Rolex Paris Masters, de battre l’Espagnol pour la première fois (hors Laver Cup) et surtout, de se quali­fier pour les ATP Finals de Turin (15 au 22 novembre).

L’Américain est sorti du silence sur Instagram ce samedi après midi, au lende­main d’un scénario horrible pour lui (6−7 [10], 7–5, 6–3).

« C’est une décep­tion que je ne peux pas décrire avec des mots. L’enjeu était énorme, et j’étais si près du but. J’ai tout donné sur le terrain et je voulais ça plus que tout au monde. Je ne sais toujours pas trop quoi penser, mais ce dont je suis sûr, c’est que je dois me remettre au travail et qu’il y a beau­coup de progrès à faire main­te­nant que je suis suffi­sam­ment en forme pour m’y mettre. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 17:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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