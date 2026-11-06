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Taylor Fritz explique comment il a balayé Arthur Fils : « Le court central est beau­coup plus rapide, ça aurait été diffé­rent sur un autre court »

Par
Antoine Trupiano
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Toujours en course pour une quali­fi­ca­tion au Masters de Turin, comme il l’a lui‐même rappelé en inscri­vant « Still Alive » sur la caméra après sa belle et nette victoire face à Arthur Fils, Taylor Fritz a livré une pres­ta­tion de très haut niveau face au Français.

Il faut dire que l’Américain a évolué dans des condi­tions qui lui conve­naient parfai­te­ment, sur une surface parti­cu­liè­re­ment rapide selon lui.

Après avoir disputé ses deux premiers matchs respec­ti­ve­ment sur les courts n°1 et n°2, Fritz décou­vrait le court central de la Paris La Défense Arena. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été agréa­ble­ment surpris par sa rapi­dité, bien supé­rieure à celle des autres courts selon lui, un facteur qui aurait large­ment influencé le scénario de la rencontre.

« Le court central est beau­coup plus rapide. Ça aurait été diffé­rent sur un autre court. Je savais que je serais vulné­rable si je devais jouer de longs échanges, c’est pour ça que j’ai été encore plus agressif » a déclaré Taylor Fritz.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 08:47

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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