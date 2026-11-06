Toujours en course pour une qualification au Masters de Turin, comme il l’a lui‐même rappelé en inscrivant « Still Alive » sur la caméra après sa belle et nette victoire face à Arthur Fils, Taylor Fritz a livré une prestation de très haut niveau face au Français.
Il faut dire que l’Américain a évolué dans des conditions qui lui convenaient parfaitement, sur une surface particulièrement rapide selon lui.
Après avoir disputé ses deux premiers matchs respectivement sur les courts n°1 et n°2, Fritz découvrait le court central de la Paris La Défense Arena. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été agréablement surpris par sa rapidité, bien supérieure à celle des autres courts selon lui, un facteur qui aurait largement influencé le scénario de la rencontre.
« Le court central est beaucoup plus rapide. Ça aurait été différent sur un autre court. Je savais que je serais vulnérable si je devais jouer de longs échanges, c’est pour ça que j’ai été encore plus agressif » a déclaré Taylor Fritz.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 08:47