Toujours en course pour une quali­fi­ca­tion au Masters de Turin, comme il l’a lui‐même rappelé en inscri­vant « Still Alive » sur la caméra après sa belle et nette victoire face à Arthur Fils, Taylor Fritz a livré une pres­ta­tion de très haut niveau face au Français.

Il faut dire que l’Américain a évolué dans des condi­tions qui lui conve­naient parfai­te­ment, sur une surface parti­cu­liè­re­ment rapide selon lui.

Après avoir disputé ses deux premiers matchs respec­ti­ve­ment sur les courts n°1 et n°2, Fritz décou­vrait le court central de la Paris La Défense Arena. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été agréa­ble­ment surpris par sa rapi­dité, bien supé­rieure à celle des autres courts selon lui, un facteur qui aurait large­ment influencé le scénario de la rencontre.

Fritz said in his post‐match inter­view that the main court in Paris plays a lot quicker than Court 2. He said that if this match versus Fils was played on Court 2 it would have been a different match.



Fritz also said despite the main court being quicker he knew he would be… — Jake Davies (@JakeDaviesATP) November 5, 2026

« Le court central est beau­coup plus rapide. Ça aurait été diffé­rent sur un autre court. Je savais que je serais vulné­rable si je devais jouer de longs échanges, c’est pour ça que j’ai été encore plus agressif » a déclaré Taylor Fritz.