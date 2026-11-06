Taylor Fritz a livré une pres­ta­tion de très haut niveau hier face à Arthur Fils et reste plus que jamais dans la course à la quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals de Turin. Mais pour conti­nuer à rêver, l’Américain n’aura pas d’autre choix que de s’im­poser ce vendredi face au prodige espa­gnol Carlos Alcaraz.

Interrogé en confé­rence de presse à ce sujet, Fritz n’a pas caché ses ambi­tions. Conscient de l’im­mense défi qui l’at­tend, il estime qu’une victoire face à l’Espagnol pour­rait lui ouvrir la voie vers le titre au Rolex Paris Masters.

L’Américain sait donc ce qu’il lui reste à faire et semble parti­cu­liè­re­ment déter­miné à saisir sa chance.

« Carlos et moi avons disputé de nombreux duels, dont certains ont été très serrés. J’ai donc vrai­ment hâte d’avoir cette nouvelle oppor­tu­nité et de l’af­fronter. Je vais devoir jouer un match parfait pour gagner. C’est le tour­nant du tournoi : j’ai le senti­ment que si je parviens à remporter cette rencontre, j’aurai de grandes chances de décro­cher le titre » a déclaré l’Américain qui annonce un grand match ce soir.