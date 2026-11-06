Taylor Fritz a livré une prestation de très haut niveau hier face à Arthur Fils et reste plus que jamais dans la course à la qualification pour les ATP Finals de Turin. Mais pour continuer à rêver, l’Américain n’aura pas d’autre choix que de s’imposer ce vendredi face au prodige espagnol Carlos Alcaraz.
Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Fritz n’a pas caché ses ambitions. Conscient de l’immense défi qui l’attend, il estime qu’une victoire face à l’Espagnol pourrait lui ouvrir la voie vers le titre au Rolex Paris Masters.
L’Américain sait donc ce qu’il lui reste à faire et semble particulièrement déterminé à saisir sa chance.
« Carlos et moi avons disputé de nombreux duels, dont certains ont été très serrés. J’ai donc vraiment hâte d’avoir cette nouvelle opportunité et de l’affronter. Je vais devoir jouer un match parfait pour gagner. C’est le tournant du tournoi : j’ai le sentiment que si je parviens à remporter cette rencontre, j’aurai de grandes chances de décrocher le titre » a déclaré l’Américain qui annonce un grand match ce soir.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 11:04