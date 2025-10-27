Alexander Bublik et Alexei Popyrin ne partiront pas en vacances ensemble.
Opposés ce lundi au premier tour du Rolex Paris Masters, les deux hommes ne se sont pas serrés à la main à la fin de la rencontre remportée assez facilement par le Kazakh (6−3, 6–4).
L’Australien aurait, selon notre confrère espagnol, José Moron, célébré deux points ayant touché le filet sans s’excuser. Une attitude qui a passablement agacé l’actuel 16e mondial, qui s’est directement dirigé vers l’arbitre sans même regarder son adversaire.
No parece que Bublik y Popyrin sean los mejores amigos en el vestuario.— José Morón (@jmgmoron) October 27, 2025
El australiano celebró dos puntos que golpearon la cinta y cayeron de su lado.
Salseíto en París. pic.twitter.com/ggo5t0TcQV
Drôle d’ambiance sur le court numéro 1…
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 18:18