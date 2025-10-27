AccueilVidéosTension et pas de poignée de main entre Bublik et Popyrin
Tension et pas de poignée de main entre Bublik et Popyrin

Par Thomas S

Alexander Bublik et Alexei Popyrin ne parti­ront pas en vacances ensemble.

Opposés ce lundi au premier tour du Rolex Paris Masters, les deux hommes ne se sont pas serrés à la main à la fin de la rencontre remportée assez faci­le­ment par le Kazakh (6−3, 6–4).

L’Australien aurait, selon notre confrère espa­gnol, José Moron, célébré deux points ayant touché le filet sans s’ex­cuser. Une atti­tude qui a passa­ble­ment agacé l’ac­tuel 16e mondial, qui s’est direc­te­ment dirigé vers l’ar­bitre sans même regarder son adversaire. 

Drôle d’am­biance sur le court numéro 1…

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 18:18

