Alors que le calen­drier est devenu le sujet récur­rent de cette saison 2025, Terence Atmane, battu dès le premier tour du Rolex Paris Masters par l’Australien Vukic, a confié auprès de nos confrères de L’Équipe qu’il allait disputer la semaine prochaine, sur le Moselle Open, son 34e tournoi de l’année. Un nombre assez impressionnant.

« Metz sera mon 34e tournoi de la saison (avec les Challengers). J’ai l’im­pres­sion que la saison est inter­mi­nable, même si j’adore jouer. Avec les inter­clubs, je vais finir fin novembre, et le premier tournoi 2026 sera le 3 janvier. J’aurais un avis beau­coup plus ferme quand j’au­rais fait une saison complète sur le circuit prin­cipal. On verra si c’est too much ou pas mais si beau­coup de joueurs se plaignent, il va y avoir certains chan­ge­ments dans le calen­drier, c’est sûr. »