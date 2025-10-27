Alors que le calendrier est devenu le sujet récurrent de cette saison 2025, Terence Atmane, battu dès le premier tour du Rolex Paris Masters par l’Australien Vukic, a confié auprès de nos confrères de L’Équipe qu’il allait disputer la semaine prochaine, sur le Moselle Open, son 34e tournoi de l’année. Un nombre assez impressionnant.
« Metz sera mon 34e tournoi de la saison (avec les Challengers). J’ai l’impression que la saison est interminable, même si j’adore jouer. Avec les interclubs, je vais finir fin novembre, et le premier tournoi 2026 sera le 3 janvier. J’aurais un avis beaucoup plus ferme quand j’aurais fait une saison complète sur le circuit principal. On verra si c’est too much ou pas mais si beaucoup de joueurs se plaignent, il va y avoir certains changements dans le calendrier, c’est sûr. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 19:19