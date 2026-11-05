Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après une victoire pleine d’autorité face au Français Quentin Halys, ce jeudi, Tommy Paul, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, est toujours en lice pour une qualification sur le Masters de Turin.
Actuellement 11e au classement de la Race, à exactement 309 points de la dernière place qualification pour l’instant occupée par Rafael Jodar, qui ne pourra plus gagner de points, l’Américain s’est montré particulièrement détendu à ce sujet au micro de nos confrères d’Eurosport.
Journaliste : « Vous êtes toujours dans la course pour une première qualifications aux finales ATP. Est‐ce un réel objectif pour vous ?
Tommy Paul : Je pense que vous y pensez plus que moi. J’essaie juste de prendre match après match, point après point. Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher. Donc, quoi qu’il arrive, je suis gagnant. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 15:47