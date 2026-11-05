Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Tommy Paul pas vrai­ment stressé par le Masters : « Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher »

Par
Thomas S
-
Tennis - Rolex Paris Masters 2026 - France -

Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après une victoire pleine d’au­to­rité face au Français Quentin Halys, ce jeudi, Tommy Paul, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, est toujours en lice pour une quali­fi­ca­tion sur le Masters de Turin.

Actuellement 11e au clas­se­ment de la Race, à exac­te­ment 309 points de la dernière place quali­fi­ca­tion pour l’ins­tant occupée par Rafael Jodar, qui ne pourra plus gagner de points, l’Américain s’est montré parti­cu­liè­re­ment détendu à ce sujet au micro de nos confrères d’Eurosport.

Journaliste : « Vous êtes toujours dans la course pour une première quali­fi­ca­tions aux finales ATP. Est‐ce un réel objectif pour vous ?
Tommy Paul : Je pense que vous y pensez plus que moi. J’essaie juste de prendre match après match, point après point. Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher. Donc, quoi qu’il arrive, je suis gagnant. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 15:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥