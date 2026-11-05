Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après une victoire pleine d’au­to­rité face au Français Quentin Halys, ce jeudi, Tommy Paul, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, est toujours en lice pour une quali­fi­ca­tion sur le Masters de Turin.

Actuellement 11e au clas­se­ment de la Race, à exac­te­ment 309 points de la dernière place quali­fi­ca­tion pour l’ins­tant occupée par Rafael Jodar, qui ne pourra plus gagner de points, l’Américain s’est montré parti­cu­liè­re­ment détendu à ce sujet au micro de nos confrères d’Eurosport.

Journaliste : « Vous êtes toujours dans la course pour une première quali­fi­ca­tions aux finales ATP. Est‐ce un réel objectif pour vous ?

Tommy Paul : Je pense que vous y pensez plus que moi. J’essaie juste de prendre match après match, point après point. Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher. Donc, quoi qu’il arrive, je suis gagnant. »