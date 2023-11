Qualifié pour la cinquième saison consé­cu­tive pour le Masters de fin de saison, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre, après sa belle victoire face à Alexander Zverev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris ce jeudi, Stefanos Tsitsipas, lors de son inter­view sur le court, a fait part de son énorme soulagement.

« C’est génial. Quel soula­ge­ment d’ob­tenir enfin cette place ! J’ai travaillé très dur toute l’année pour être à Turin, et c’est un moment de soula­ge­ment que d’être arrivé à l’un de mes événe­ments préférés de l’année. J’ai l’oc­ca­sion de jouer devant mes fans italiens, mais aussi devant des Grecs. Je suis ravi de jouer du bon tennis. Je suis humble dans la victoire et je veux vrai­ment conti­nuer à être domi­nant et montrer un peu de mon poten­tiel sur le court, ici à Bercy. »