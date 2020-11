Le Masters 1000 de Paris, positionné en fin de saison sur le calendrier ATP, est parfois compliqué à gérer physiquement pour les joueurs. Cela ne devrait pas être le cas cette année avec la grande pause suite à la situation sanitaire dans le monde. Stefanos Tsitsipas par exemple, se sent frais avant de commencer le tournoi.

« Je me sens très bien. Contrairement aux années précédentes, je ne me sens pas fatigué car je n’ai pas beaucoup joué cette année. Je n’ai aucune raison d’être épuisé. Je pense que cette pandémie est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en ce moment. J’adorerais jouer chaque semaine, mais les circonstances que nous connaissons aujourd’hui rendent cela irréalisable. J’essaie de garder mon corps en équilibre et de donner le meilleur de moi-même à chaque tournoi pour pouvoir aller le plus loin possible », a déclaré la tête de série numéro 2 en conférence de presse.