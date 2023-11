Alors qu’il va affronter Grigor Dimitrov en demi‐finale, Stefanos Tsitsipas qui est dans une forme resplen­dis­sante a été inter­rogé sur le revers à une main.

Ce qui parait un peu logique vu que son adver­saire du jour l’uti­lise aussi et qu’au final il devient très rare sur le circuit.

On apprend donc que ce choix n’a pas été toujours facile à faire pour le Grec.

« Je me rappelle le jour où j’ai choisi de faire le revers à une main, un des entraî­neurs du club m’a dit : « Il ne faut pas que tu changes tous les jours, un jour tu joues à deux mains, l’autre jour tu joues à une main. Il faut que tu te décides. A 8 ans ou 9 ans, il faut que tu prennes une déci­sion et que tu t’y tiennes ». Je me rappelle de ce jour, je rentrais chez moi avec mon père, il était venu me cher­cher à l’en­traî­ne­ment et je lui ai dit : « Je vais rester sur le revers à deux mains ». Le lende­main, je suis revenu sur le revers à une main. De toute façon je ne pense pas que le revers à deux mains serait très joli sur moi »