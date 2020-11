Tête de série numéro 2 sur le Masters 1000 de Paris, Stefanos Tsitsias s’est présenté en conférence de presse en insistant sur les progrès réalisés cette saison : « J’ai fait des choses différentes par rapport à l’année dernière. Je continue d’essayer de m’améliorer dans toutes les facettes du jeu. Je ne sais pas si je suis devenu un meilleur joueur de tennis, mais je sais que j’explore toutes mes limites. Je suis devenu un joueur de tennis plus intelligent et plus responsable. Je me suis rendu compte que les petites choses ne vous font pas nécessairement élever votre niveau jeu », a déclaré le joueur grec lors du media day virtuel.