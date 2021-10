Après s’être embrouillé tout seul à Vienne, Stefanos Tsitsipas sait qu’il ne lui reste pas beau­coup d’oc­ca­sion pour s’illus­trer d’ici la fin de saison. Présent lors du media day du Masters 1000 de Paris ce dimanche, le joueur grec aime­rait un peu plus déve­lopper son instinct de tueur sur le court tout en s’ins­pi­rant de la menta­lité « égoïste » des meilleurs.

« J’ai encore deux oppor­tu­nités. Et il faut vrai­ment que je joue mon va‐tout pour le reste de la saison sur le court. Il faut que je sois plus égoïste sur le court, vrai­ment sortir les griffes, devenir un tueur. On joue contre les meilleurs joueurs, oui. Ils sont très égoïstes, ils jouent pour eux‐mêmes. Et je suis comme cela aussi sur le terrain, je ne pense pas au reste du monde. Si on devient trop faible, on se laisse affecter par les émotions, on se laisse submerger, ce n’est pas bon pour vous. Il faut donc bloquer toutes ces émotions, rester la tête froide dans l’ins­tant, et ça, c’est une capa­cité que les grands joueurs ont déve­loppée. Ils ne se préoc­cupent pas de ce qui se passe en dehors du terrain. Il suffit de serrer les dents et de s’épa­nouir autant que possible. J’ai l’im­pres­sion que c’est quelque chose qui me manque un peu main­te­nant, il faut que je reprenne du poil de la bête. »