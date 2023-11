Auteur d’une très belle semaine à Bercy, où il va affronter Grigor Dimitrov ce samedi pour une place en finale du Masters 1000 pari­sien, Stefanos Tsitsipas a rappelé en confé­rence de presse l’im­por­tance de son père et entraî­neur, Apostolos, mais aussi de son coach formateur.

« Si je suis perdu sans mon père ? Oui, en effet. Nous aimons tous avoir un filet de sécu­rité autour de nous. Ce que je veux dire par là, c’est avoir des gens que nous connais­sons et avec qui nous nous sentons fami­liers. C’était diffi­cile d’être loin de lui, parce que j’avais l’im­pres­sion que mon tennis n’était pas aussi struc­turé au quoti­dien (…) La seule personne que j’ai­me­rais avoir à mes côtés pour voyager avec moi, si ce n’était pas mon père, ce serait mon entraî­neur à la maison, en Grèce. Malheureusement, sa situa­tion ne lui permet pas de voyager et d’être avec moi. Ce sont donc les deux seules options et mon père a été là pour moi », a déclaré le Grec dont la deuxième colla­bo­ra­tion avec Mark Philippoussis aura été de courte durée.