Présent en confé­rence de presse après son abandon face à Popyrin, Stefanos Tsitsipas n’a pas voulu en dire davan­tage sur la nature de sa blessure.

« Je n’ai pas aban­donné une seule fois dans ma vie. C’est quelque chose que j’ai dû faire aujourd’hui. J’essaye de faire atten­tion pour le prochain tournoi, qui est le plus impor­tant pour moi. C’est mon bras, j’ai un petit problème depuis long­temps, et cela s’est accru ces dernières semaines, donc j’es­saye de le protéger. J’ai ressenti la douleur pendant le match, et je ne voulais pas que cela empire. Je vais suivre des trai­te­ments, je vais essayer de me faire traiter par les meilleurs spécia­listes, qu’ils me donnent les meilleurs conseils. Je vais faire tout mon possible pour récu­pérer, et retrouver mon niveau à 100 %. Désolé, mais je préfère ne pas partager ce genre d’in­for­ma­tion. Je préfère garder cette infor­ma­tion confidentielle. »