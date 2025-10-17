Qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Stockholm après une victoire étriquée face à Lorenzo Sonego (6−7, 6–0, 6–3, en 2h45 de jeu), Ugo Humbert a été interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre.
Et lorsqu’on lui a demandé s’il pensait déjà au nouveau Masters 1000 de Paris, qui aura lieu cette année à la Défense Arena, la finaliste en titre a déclaré qu’il avait forcément hâte de découvrir ce nouveau lieu.
« Franchement, je ne ressens pas grand‐chose pour l’instant. Je ne me pose pas trop de questions, je suis à Stockholm, j’essaie de faire de mon mieux. Quand le moment viendra, je serai curieux de voir comment ils ont réussi à agencer l’Arena, pour voir comment sont le central et les autres courts. Il y aura beaucoup plus de places, c’est ce qu’ils recherchaient. On verra bien, l’ambiance sera toujours aussi géniale. C’est une nouvelle page à écrire. Il faut se dire que Bercy, c’est terminé. Maintenant, c’est la Défense. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 17:52