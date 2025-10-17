AccueilATPATP - Rolex Paris MastersUgo Humbert : "Il faut se dire que Bercy, c'est terminé"
ATP - Rolex Paris Masters

Ugo Humbert : « Il faut se dire que Bercy, c’est terminé »

Thomas S
Par Thomas S

-

308

Qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Stockholm après une victoire étri­quée face à Lorenzo Sonego (6−7, 6–0, 6–3, en 2h45 de jeu), Ugo Humbert a été inter­rogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre.

Et lors­qu’on lui a demandé s’il pensait déjà au nouveau Masters 1000 de Paris, qui aura lieu cette année à la Défense Arena, la fina­liste en titre a déclaré qu’il avait forcé­ment hâte de décou­vrir ce nouveau lieu. 

« Franchement, je ne ressens pas grand‐chose pour l’ins­tant. Je ne me pose pas trop de ques­tions, je suis à Stockholm, j’es­saie de faire de mon mieux. Quand le moment viendra, je serai curieux de voir comment ils ont réussi à agencer l’Arena, pour voir comment sont le central et les autres courts. Il y aura beau­coup plus de places, c’est ce qu’ils recher­chaient. On verra bien, l’am­biance sera toujours aussi géniale. C’est une nouvelle page à écrire. Il faut se dire que Bercy, c’est terminé. Maintenant, c’est la Défense. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 17:52

