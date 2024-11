De passage en confé­rence de presse après sa magni­fique quali­fi­ca­tion en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Ugo Humbert a notam­ment été inter­rogé sur son incroyable défense à 3 points partout dans le jeu décisif du deuxième set où il a ramené trois smashs de Thompson avant de fina­le­ment le faire craquer. Un point évidem­ment charnière.

« J’avais l’im­pres­sion d’être Alcaraz ! Je me suis dit : ‘Mais attends, qu’est‐ce que je fais ?’. Quand j’ai vu le premier lob et que le smash était un peu dur, j’ai anti­cipé du bon côté. Je vois qu’elle passe très proche du panneau. Je me dis : ‘Elle va peut‐être toucher’. Je vois qu’elle est parfaite. Après le dernier lob, je me dis : ‘C’est mons­trueux !’ Je m’ac­croche jusqu’au bout. Il rate. Je me suis dit : ‘C’est le moment d’aller cher­cher le public pour le faire stresser un peu’. Quand tu sens qu’il y a 15 000 personnes contre toi, ça aide aussi. Le point était incroyable. J’ai vécu ça… Même moi, je me suis dit : ‘C’est dingue, je suis Alcaraz !’ »