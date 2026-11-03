Ugo Humbert avait l’honneur de clôturer la journée de lundi sur le court central de la Plenitude Arena, à l’occasion de la session de soirée du premier tour de ce Rolex Paris Masters 2026.
Opposé au très calme mais redoutable Botic van de Zandschulp, qui a déjà joué bien des mauvais tours aux joueurs français ces derniers mois, le Tricolore a dû batailler jusqu’au bout de la nuit pour venir à bout du Néerlandais.
Au terme d’un combat particulièrement intense et indécis, Humbert a finalement fait preuve d’une grande solidité mentale pour s’imposer en trois manches (7−6(5), 6−7(9), 6–3) et décrocher son billet pour le deuxième tour.
Après cette belle victoire, le Français a tenu à remercier chaleureusement les nombreux spectateurs restés jusqu’au bout pour le soutenir. Il a notamment souligné l’ambiance exceptionnelle qui règne dans cette nouvelle enceinte, estimant retrouver les sensations si particulières de Bercy, avec encore davantage de monde dans les tribunes.
« C’est la première fois que je joue ici. Comme l’année dernière, je n’avais pas pu venir et j’étais blessé. C’est toujours la même ambiance, c’est certain. C’est un tournoi qui est vraiment à part. Quand tu as tout le public qui est avec toi dans une salle indoor, ça résonne. Vraiment, ce sont des émotions qui sont vraiment dingues. J’adore ce tournoi et je l’attends à chaque fois avec impatience » a déclaré le Français.
Il retrouvera le vainqueur du duel entre Brandon Nakashima et Matteo Berrettini au prochain tour.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 08:39