Après sa magni­fique perfor­mance ce jeudi soir face à Carlos Alcaraz, Ugo Humbert sera forcé­ment le favori face à l’Australien Thompson ce vendredi en quarts de finale (pas avant 19h). De son côté, le Messin ne veut surtout pas se relâ­cher ou se projeter.

« Je n’ai pas envie de faire de prédic­tions, de savoir ce qu’il va se passer. J’essaie de vivre le moment à fond. Je suis venu à Bercy pour vivre ce genre d’émo­tions, ce genre de match. Quand je joue comme cela tout est possible. Je ne sais pas jusqu’où je vais aller, on verra bien. C’est la ques­tion à laquelle je n’ai pas envie de répondre. vais préparer mon match comme d’ha­bi­tude. Là, je vais aller faire ma récup. J’essaie juste de faire les choses bien, de bien me préparer, d’être ultra concentré, de profiter du moment. On verra bien. Je n’en sais rien. Lui, il joue très bien. C’est un super joueur, il faut le respecter. Il m’a battu cette année aussi. Je ne sais pas ce que cela va donner, on verra bien.