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Un des favoris forfait, sa parti­ci­pa­tion aux ATP Finals remise en cause !

Par
Antoine Trupiano
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Le Rolex Paris Masters a débuté ce dimanche et offre déjà un beau spec­tacle dans la nouvelle Paris La Défense Arena.

Cependant, après la célé­bra­tion de la place de numéro un mondial d’Alexander Zverev, une mauvaise nouvelle est tombée ce soir.

En effet, l’un des favoris au titre, l’Italien Flavio Cobolli, tête de série numéro 6, faisait partie des sérieux préten­dants à la victoire finale, mais aussi à une quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals de Turin, qui lui tendait les bras.

Actuellement sixième à la Race et à seule­ment 95 points du seuil de quali­fi­ca­tion, l’Italien devrait logi­que­ment parvenir à décro­cher son billet pour le Masters.

Mais une ques­tion se pose désor­mais : sera‐t‐il suffi­sam­ment remis pour défendre ses chances et disputer ce pres­ti­gieux rendez‐vous devant son public, à Turin ?

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 20:00

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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