Le Rolex Paris Masters a débuté ce dimanche et offre déjà un beau spectacle dans la nouvelle Paris La Défense Arena.
Cependant, après la célébration de la place de numéro un mondial d’Alexander Zverev, une mauvaise nouvelle est tombée ce soir.
En effet, l’un des favoris au titre, l’Italien Flavio Cobolli, tête de série numéro 6, faisait partie des sérieux prétendants à la victoire finale, mais aussi à une qualification pour les ATP Finals de Turin, qui lui tendait les bras.
Actuellement sixième à la Race et à seulement 95 points du seuil de qualification, l’Italien devrait logiquement parvenir à décrocher son billet pour le Masters.
Mais une question se pose désormais : sera‐t‐il suffisamment remis pour défendre ses chances et disputer ce prestigieux rendez‐vous devant son public, à Turin ?
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 20:00