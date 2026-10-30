Alors qu’il avait reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper aux quali­fi­ca­tions du Rolex Paris Masters, Moïse Kouame va fina­le­ment direc­te­ment inté­grer le tableau principal.

Suite au forfait de Jakub Mensik, 16e mondial, Quentin Halys (45e), qui faisait partie des joueurs invités, intègre direc­te­ment le tableau prin­cipal. Sa wild‐card a ainsi été réat­tri­buée au jeune Français.

Une excel­lente nouvelle pour le joueur de 17 ans, 176e, qui avait fait vibrer le public fran­çais à Roland‐Garros avec un beau parcours jusqu’au 3e tour.

Due to an injury sustained in Vienna, Jakub Mensik has with­drawn from the Rolex Paris Masters.



Quentin Halys moves into the main draw, while his main draw wild card has been awarded to Moise Kouame.#RolexParisMasters pic.twitter.com/uaU1MUMvKm — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2026

J‑3 avant le début du Masters 1000 français !