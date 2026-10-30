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Un forfait de taille qui fait les affaires du grand espoir fran­çais, Moïse Kouamé !

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il avait reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper aux quali­fi­ca­tions du Rolex Paris Masters, Moïse Kouame va fina­le­ment direc­te­ment inté­grer le tableau principal.

Suite au forfait de Jakub Mensik, 16e mondial, Quentin Halys (45e), qui faisait partie des joueurs invités, intègre direc­te­ment le tableau prin­cipal. Sa wild‐card a ainsi été réat­tri­buée au jeune Français. 

Une excel­lente nouvelle pour le joueur de 17 ans, 176e, qui avait fait vibrer le public fran­çais à Roland‐Garros avec un beau parcours jusqu’au 3e tour.

J‑3 avant le début du Masters 1000 français !

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 16:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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