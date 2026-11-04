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Un nouveau Top 20 à terre, le tennis fran­çais à la fête !

Par
Baptiste Mulatier
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Open de Moselle 2025 - 05/11/2025 -

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le tennis fran­çais ce mercredi !

Après la victoire d’Arthur Rinderknech contre Mattia Bellucci, Quentin Halys s’est offert Frances Tiafoe, 8e joueur mondial, en sauvant quatre balles de match. Un succès majeur qui a d’ailleurs offi­ciel­le­ment assuré la quali­fi­ca­tion d’Arthur Fils pour le Masters de Turin (du 15 au 22 novembre).

Et le festival trico­lore ne s’arrête pas là ! Luca Van Assche a lui aussi entre­tenu cette belle dyna­mique en prenant sa revanche sur Learner Tien (19e mondial), qui l’avait pour­tant large­ment dominé à Vienne la semaine dernière.

Extrêmement solide, notam­ment dans les moments déci­sifs, le Français, 47e mondial, a parfai­te­ment négocié ce duel pour s’imposer en deux sets : 7–6(4), 6–4. Il décroche ainsi sa deuxième victoire en carrière face à un membre du top 20 et se qualifie pour les huitièmes de finale.

En atten­dant les matchs d’Ugo Humbert et d’Arthur Fils, respec­ti­ve­ment opposés à Matteo Berrettini et Tomas Machac, le public fran­çais est déjà gâté à Paris.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 15:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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