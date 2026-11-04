Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le tennis fran­çais ce mercredi !

Après la victoire d’Arthur Rinderknech contre Mattia Bellucci, Quentin Halys s’est offert Frances Tiafoe, 8e joueur mondial, en sauvant quatre balles de match. Un succès majeur qui a d’ailleurs offi­ciel­le­ment assuré la quali­fi­ca­tion d’Arthur Fils pour le Masters de Turin (du 15 au 22 novembre).

Et le festival trico­lore ne s’arrête pas là ! Luca Van Assche a lui aussi entre­tenu cette belle dyna­mique en prenant sa revanche sur Learner Tien (19e mondial), qui l’avait pour­tant large­ment dominé à Vienne la semaine dernière.

Extrêmement solide, notam­ment dans les moments déci­sifs, le Français, 47e mondial, a parfai­te­ment négocié ce duel pour s’imposer en deux sets : 7–6(4), 6–4. Il décroche ainsi sa deuxième victoire en carrière face à un membre du top 20 et se qualifie pour les huitièmes de finale.

📊 Luca Van Assche 🇫🇷 a dominé Learner Tien 🇺🇸 (N°19) en deux sets pour s’of­frir la 2e victoire de sa carrière face à un Top 20, la 1re sur dur :

✅ Estoril 2026 🟠 vs Rublev (N°14)

✅ Paris 2026 🔵 vs Tien (N°19) pic.twitter.com/9ybAFrfUDr — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 4, 2026

En atten­dant les matchs d’Ugo Humbert et d’Arthur Fils, respec­ti­ve­ment opposés à Matteo Berrettini et Tomas Machac, le public fran­çais est déjà gâté à Paris.