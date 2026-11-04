Et le festival tricolore ne s’arrête pas là ! Luca Van Assche a lui aussi entretenu cette belle dynamique en prenant sa revanche sur Learner Tien (19e mondial), qui l’avait pourtant largement dominé à Vienne la semaine dernière.
Extrêmement solide, notamment dans les moments décisifs, le Français, 47e mondial, a parfaitement négocié ce duel pour s’imposer en deux sets : 7–6(4), 6–4. Il décroche ainsi sa deuxième victoire en carrière face à un membre du top 20 et se qualifie pour les huitièmes de finale.
En attendant les matchs d’Ugo Humbert et d’Arthur Fils, respectivement opposés à Matteo Berrettini et Tomas Machac, le public français est déjà gâté à Paris.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.