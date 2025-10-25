Victime d’une déchirure au niveau du muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov fait son retour trois mois et vingt jours plus tard.
He’s BAAAACK !!!#RolexParisMasters | #Dimitrov pic.twitter.com/elSuGLjKpK— ATP Tour (@atptour) October 24, 2025
Le Bulgare, désormais 37e mondial, s’est entraîné à Paris La Défense Arena. Finaliste du tournoi en 2023 (battu par Novak Djokovic), il affrontera le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour.
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 10:26