Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Victime d’une déchi­rure au niveau du muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov fait son retour trois mois et vingt jours plus tard. 

Le Bulgare, désor­mais 37e mondial, s’est entraîné à Paris La Défense Arena. Finaliste du tournoi en 2023 (battu par Novak Djokovic), il affron­tera le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour. 

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 10:26

