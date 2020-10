Rafael Nadal est venu à Paris pour l’emporter. Pour l’instant, le sort peut lui laisser penser qu’il a les moyens d’aller loin dans le tournoi.

Pour atteindre les demi-finales, Rafa devra écarter Coric, Carreno Busta, et Goffin si on se base uniquement sur les têtes de série. Dans sa partie mais dans le bas, à noter la présence d’Alexander Zverev et Andrey Rublev, plutôt performants en ce moment.

De l’autre côté du tableau, Tsitsipas devrait avoir un premier tour corsé face à Humbert ou Ruud, et Medvedev pourrait retrouver Kevin Anderson qui vient de le dominer à Vienne.

Vainqueur en 2018, Karen Khachanov, a été épargné car Schwartzman en indoor ou encore de Minaur sont largement à sa portée.