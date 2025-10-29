Comme en finale du Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a de nouveau pris le dessus sur son cousin Arthur Rinderknech, cette fois au deuxième tour du Rolex Paris Masters. En confé­rence de presse, le Monégasque a expliqué s’être libéré après la perte du premier set.

« Le premier set n’a pas été facile pour nous deux ; on était très tendus, je pense que ça s’est vu. À partir du moment où le premier set est passé, la pres­sion est bien redes­cendue, en tout cas de mon côté. Ça m’a fait énor­mé­ment de bien de breaker d’entrée et assez vite dans le deuxième set et d’avoir gardé ce break quasi­ment tout le set, et aussi de prendre son service à la fin pour commencer à servir au troi­sième set. J’avais l’ascendant au début et à la fin du troi­sième ; le milieu a été chaud et c’est un peu parti dans tous les sens avec les 0–40 sur mon service. Très content d’avoir mis beau­coup de pres­sion, que ce soit en retour ou même d’avoir assez bien servi. »