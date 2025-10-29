Comme en finale du Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a de nouveau pris le dessus sur son cousin Arthur Rinderknech, cette fois au deuxième tour du Rolex Paris Masters. En conférence de presse, le Monégasque a expliqué s’être libéré après la perte du premier set.
« Le premier set n’a pas été facile pour nous deux ; on était très tendus, je pense que ça s’est vu. À partir du moment où le premier set est passé, la pression est bien redescendue, en tout cas de mon côté. Ça m’a fait énormément de bien de breaker d’entrée et assez vite dans le deuxième set et d’avoir gardé ce break quasiment tout le set, et aussi de prendre son service à la fin pour commencer à servir au troisième set. J’avais l’ascendant au début et à la fin du troisième ; le milieu a été chaud et c’est un peu parti dans tous les sens avec les 0–40 sur mon service. Très content d’avoir mis beaucoup de pression, que ce soit en retour ou même d’avoir assez bien servi. »
