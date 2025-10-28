Encore impres­sion­nant face à Jiri Lehecka ce mardi, Valentin Vacherot va déjà retrouver son cousin germain, Arthur Rinderknech, au deuxième tour du Rolex Paris Masters, pour une revanche de la finale du Masters 1000 de Shanghai.

En confé­rence de presse, le Monégasque a expliqué qu’ils allaient garder leurs distances avant cette nouvelle confron­ta­tion familiale.

« On va se mettre chacun dans sa bulle, chacun avec son équipe. Oui, on est cousins mais on ne fait pas partie de la même équipe. On ne va pas aller dîner ensemble (sourire). Même si à Shanghai, c’était un petit peu diffé­rent. On avait pris le petit déjeuner ensemble, on s’était échauffé ensemble parce qu’on était loin de tout. On va dire qu’on était un peu plus dans une même équipe. Il venait voir mes matchs, j’al­lais voir ses matchs. On n’avait pas grand monde sur qui s’ap­puyer. Là, c’est un petit peu diffé­rent, toutes nos familles sont là. On espère juste faire un super match pour le public. »