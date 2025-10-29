Moins de trois semaines après la finale du Masters 1000 de Shanghai, les cousins germains, Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech, se retrouvaient ce mercredi au deuxième tour du Rolex Paris Masters.
Et une fois de plus, c’est le Monégasque Vacherot qui a pris le dessus sur le Français, après avoir encore perdu le premier set.
Programmés en ouverture à 11h sur le court central de La Défense Arena, les deux hommes ont bataillé pendant quasiment trois heures.
204e mondial il y a un mois, impérial au premier tour face à Jiri Lehecka (18e mondial), Vacherot a trouvé la solution pour s’imposer sur sa deuxième balle de match : 6–7(9), 6–3, 6–4.
Le Monégasque a dominé ce 2e match face à son cousin, il s’impose 6–7, 6–3, 6–4.
En huitièmes de finale, le 40e mondial affrontera Cameron Norrie, tombeur de Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 14:09