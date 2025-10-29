Moins de trois semaines après la finale du Masters 1000 de Shanghai, les cousins germains, Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech, se retrou­vaient ce mercredi au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

Et une fois de plus, c’est le Monégasque Vacherot qui a pris le dessus sur le Français, après avoir encore perdu le premier set.

Programmés en ouver­ture à 11h sur le court central de La Défense Arena, les deux hommes ont bataillé pendant quasi­ment trois heures.

204e mondial il y a un mois, impé­rial au premier tour face à Jiri Lehecka (18e mondial), Vacherot a trouvé la solu­tion pour s’im­poser sur sa deuxième balle de match : 6–7(9), 6–3, 6–4.

En huitièmes de finale, le 40e mondial affron­tera Cameron Norrie, tombeur de Carlos Alcaraz.