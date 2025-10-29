Comme en finale du Masters 1000 de Shanghai le 12 octobre dernier, Valentin Vacherot a renversé son cousin germain, Arthur Rinderknech, après avoir perdu le premier set.
Tout de suite après la balle de match, le Monégasque a baissé la tête et n’a pas célébré.
« Full respect » 🙌@val_vacherot @arthurrinder#RolexParisMasters pic.twitter.com/WEyDFFYi0W— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025
« Quand j’ai gagné à Shanghai il y a deux semaines, j’ai dû célébrer un peu. J’aurais probablement célébré ça un peu plus si ça n’avait pas été Arthur. Mais aujourd’hui, pour le deuxième tour, pour le spectacle que nous avons offert au public, c’était juste un respect total pour lui et pour nous, pour ce que nous faisons », a expliqué Vacherot au micro de l’ATP après sa qualifications pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, où il affrontera Cameron Norrie, tombeur de Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 14:41