ATP - Rolex Paris Masters

Vacherot sur sa réac­tion après sa victoire contre son cousin, Rinderknech : « C’était juste un respect total pour lui et pour nous, pour ce que nous faisons »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Comme en finale du Masters 1000 de Shanghai le 12 octobre dernier, Valentin Vacherot a renversé son cousin germain, Arthur Rinderknech, après avoir perdu le premier set.

Tout de suite après la balle de match, le Monégasque a baissé la tête et n’a pas célébré. 

« Quand j’ai gagné à Shanghai il y a deux semaines, j’ai dû célé­brer un peu. J’aurais proba­ble­ment célébré ça un peu plus si ça n’avait pas été Arthur. Mais aujourd’hui, pour le deuxième tour, pour le spec­tacle que nous avons offert au public, c’était juste un respect total pour lui et pour nous, pour ce que nous faisons », a expliqué Vacherot au micro de l’ATP après sa quali­fi­ca­tions pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, où il affron­tera Cameron Norrie, tombeur de Carlos Alcaraz. 

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 14:41

