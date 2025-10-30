Personne ne parvient à stopper Valentin Vacherot, qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris moins d’un mois après son impro­bable sacre à Shanghai.

« Si ça devient normal ? Je ne sais pas mais on est sur une belle conti­nuité depuis Shanghai. C’est telle­ment plus fun que Shanghai ici, de jouer un public chaud bouillant ici à Paris. Ce sont des super moments, on va conti­nuer », a déclaré le Monégasque au micro de l’ATP après sa victoire contre Cameron Norrie.