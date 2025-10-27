AccueilATPATP - Rolex Paris MastersValentin Vacherot : "Beaucoup se demandent pourquoi je ne représente pas la...
ATP - Rolex Paris Masters

Valentin Vacherot : « Beaucoup se demandent pour­quoi je ne repré­sente pas la France ? Voici pourquoi… »

Thomas S
Par Thomas S

-

991

Véritable sensa­tion de cette fin de saison avec son titre incroyable et histo­rique décroché sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de L’Équipe où il est revenu sur le rela­tion parti­cu­liè­re­ment avec le Rocher. 

« Je suis né à Monaco, j’ai grandi à Monaco, j’ai vécu à Monaco. J’ai fait primaire, collège et lycée à Monaco. J’ai grandi au Monte‐Carlo Country Club (MCCC), à regarder mon frère Benjamin (Balleret, ex‐204e mondial, devenu son entraî­neur) qui était mon idole. Il n’avait pas besoin d’être top 5 mondial pour l’être ! J’ai passé toute mon enfance à regarder ses rencontres de Coupe Davis, même si Monaco était en Troisième Division. En fait, je suis tombé amou­reux de Monaco à 7 ou 8 ans. Ç’a été complè­te­ment naturel. »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 19:59

Article précédent
Terence Atmane, après sa défaite dès le premier tour : « J’ai l’im­pres­sion que la saison est inter­mi­nable. Metz sera mon 34e tournoi de la saison »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.