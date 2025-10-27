Véritable sensation de cette fin de saison avec son titre incroyable et historique décroché sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’est longuement exprimé chez nos confrères de L’Équipe où il est revenu sur le relation particulièrement avec le Rocher.
« Je suis né à Monaco, j’ai grandi à Monaco, j’ai vécu à Monaco. J’ai fait primaire, collège et lycée à Monaco. J’ai grandi au Monte‐Carlo Country Club (MCCC), à regarder mon frère Benjamin (Balleret, ex‐204e mondial, devenu son entraîneur) qui était mon idole. Il n’avait pas besoin d’être top 5 mondial pour l’être ! J’ai passé toute mon enfance à regarder ses rencontres de Coupe Davis, même si Monaco était en Troisième Division. En fait, je suis tombé amoureux de Monaco à 7 ou 8 ans. Ç’a été complètement naturel. »
