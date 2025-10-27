Véritable sensa­tion de cette fin de saison avec son titre incroyable et histo­rique décroché sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de L’Équipe où il est revenu sur le rela­tion parti­cu­liè­re­ment avec le Rocher.

« Je suis né à Monaco, j’ai grandi à Monaco, j’ai vécu à Monaco. J’ai fait primaire, collège et lycée à Monaco. J’ai grandi au Monte‐Carlo Country Club (MCCC), à regarder mon frère Benjamin (Balleret, ex‐204e mondial, devenu son entraî­neur) qui était mon idole. Il n’avait pas besoin d’être top 5 mondial pour l’être ! J’ai passé toute mon enfance à regarder ses rencontres de Coupe Davis, même si Monaco était en Troisième Division. En fait, je suis tombé amou­reux de Monaco à 7 ou 8 ans. Ç’a été complè­te­ment naturel. »