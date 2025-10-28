AccueilATPATP - Rolex Paris MastersValentin Vacherot prend du galon : "J'ai été assez surpris par la...
ATP - Rolex Paris Masters

Valentin Vacherot prend du galon : « J’ai été assez surpris par la programmation »

Par Baptiste Mulatier

S’il a encore été impres­sion­nant face à Jiri Lehecka (18e mondial) au premier tour du Rolex Paris Masters, le Monégasque Valentin Vacherot ne s’at­ten­dait pas à ouvrir le bal sur le court central de La Défense Arena ce mardi. 

« L’entrée sur le court était folle. Comme je l’ai dit sur l’in­ter­view sur le court, s’il y a trois semaines, on m’avait dit que je rentrerai dans cette Arena, j’au­rais pris tout le monde pour des fous. J’étais assez surpris hier de me voir programmé sur le central. J’en ai pris plein les yeux rien qu’à la rentrée sur le match », a déclaré en confé­rence de presse le nouveau 40e mondial, qui retrou­vera son cousin Arthur Rinderknech au deuxième tour pour une revanche de la finale du Masters 1000 de Shanghai. 

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 19:16

