Vainqueur de ses dix derniers matchs en Masters 1000, sacré à Shanghai et qualifié pour les quarts de finale à Paris, Valentin Vacherot est entré dans une nouvelle dimen­sion, celle du circuit prin­cipal, où il se plaît énormément.

« Tout ça est très cool pour moi, parce que j’ai la chance de côtoyer tous ces joueurs chaque semaine, que ce soit à Shanghai, à Bâle la semaine dernière, à Paris, ici. Je suis avec les joueurs que j’ai toujours regardés à la télé. Je suis main­te­nant avec eux dans le vestiaire, en entraî­ne­ment et en échauf­fe­ment. Je prends tout le positif à les regarder et à apprendre d’eux. J’ai encore telle­ment à apprendre. Évidemment, beau­coup de joueurs, quasi­ment tous, m’ont dit bravo pour ce que j’ai fait à Shanghai, et ça, c’est super. C’est moi qui ai tout à apprendre d’eux. Très heureux d’être sur ce grand circuit pour pouvoir apprendre de tout ça », a déclaré le Monégasque en confé­rence de presse.