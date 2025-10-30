AccueilATPATP - Rolex Paris MastersValentin Vacherot (qualifié pour les quarts de finale) : "Depuis le Masters...
ATP - Rolex Paris Masters

Valentin Vacherot (qualifié pour les quarts de finale) : « Depuis le Masters 1000 de Shanghai, beau­coup de joueurs, quasi­ment tous, sont venus me féli­citer, et ça, c’est super »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

130

Vainqueur de ses dix derniers matchs en Masters 1000, sacré à Shanghai et qualifié pour les quarts de finale à Paris, Valentin Vacherot est entré dans une nouvelle dimen­sion, celle du circuit prin­cipal, où il se plaît énormément. 

« Tout ça est très cool pour moi, parce que j’ai la chance de côtoyer tous ces joueurs chaque semaine, que ce soit à Shanghai, à Bâle la semaine dernière, à Paris, ici. Je suis avec les joueurs que j’ai toujours regardés à la télé. Je suis main­te­nant avec eux dans le vestiaire, en entraî­ne­ment et en échauf­fe­ment. Je prends tout le positif à les regarder et à apprendre d’eux. J’ai encore telle­ment à apprendre. Évidemment, beau­coup de joueurs, quasi­ment tous, m’ont dit bravo pour ce que j’ai fait à Shanghai, et ça, c’est super. C’est moi qui ai tout à apprendre d’eux. Très heureux d’être sur ce grand circuit pour pouvoir apprendre de tout ça », a déclaré le Monégasque en confé­rence de presse. 

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 16:14

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.