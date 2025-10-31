Battu ce vendredi par un Félix Auger‐Aliassime intrai­table en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot n’a pas à rougir après 10 victoires de rang en Masters 1000 t un titre histo­rique déce­roché à Shanghai en étant 204e mondial.

Désormais 30e au clas­se­ment ATP et quasi­ment assuré d’une place parmi les têtes de série à l’Open d’Australie 2026, le Monégasque a répondu à une ques­tion un peu décalée chez nos confrères d’Eurosport. Et visi­ble­ment, il n’a pas l’in­ten­tion de faire des folie avec son nouveau compte en banque.

Question. Juste pour la blague, en l’es­pace d’un mois vous avez triplé votre prize money en carrière. On va se faire plaisir en fin d’année ? On va s’of­frir une Ferrari, on va partir à Bora‐Bora ?

Valentin Vacherot : Déjà, je n’ai pas envie de partir trop loin, je pars déjà assez loin pour jouer au tennis. Mais bon, des vacances, c’est sûr qu’il y en aura. Une Ferrari ? Non, il n’y en aura pas. Voilà, c’est pour la réponse. Il y aura peut‐être des cadeaux un peu plus sympa à offrir à la copine, aux parents et à tout le monde à Noël.