Battu ce vendredi par un Félix Auger‐Aliassime intraitable en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot n’a pas à rougir après 10 victoires de rang en Masters 1000 t un titre historique déceroché à Shanghai en étant 204e mondial.
Désormais 30e au classement ATP et quasiment assuré d’une place parmi les têtes de série à l’Open d’Australie 2026, le Monégasque a répondu à une question un peu décalée chez nos confrères d’Eurosport. Et visiblement, il n’a pas l’intention de faire des folie avec son nouveau compte en banque.
Question. Juste pour la blague, en l’espace d’un mois vous avez triplé votre prize money en carrière. On va se faire plaisir en fin d’année ? On va s’offrir une Ferrari, on va partir à Bora‐Bora ?
Valentin Vacherot : Déjà, je n’ai pas envie de partir trop loin, je pars déjà assez loin pour jouer au tennis. Mais bon, des vacances, c’est sûr qu’il y en aura. Une Ferrari ? Non, il n’y en aura pas. Voilà, c’est pour la réponse. Il y aura peut‐être des cadeaux un peu plus sympa à offrir à la copine, aux parents et à tout le monde à Noël.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 19:31