Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il affrontera Felix Auger‐Aliassime ce vendredi, Valentin Vacherot s’est exprimé sur l’importance son match contre Taylor Fritz à Bâle la semaine dernière, malgré la défaite (4−6, 7–6[4], 7–5).
« Si j’avais pris 6–2, 6–2, on aurait commencé à dire que c’était l’histoire d’une semaine. J’ai pris encore plus de confiance grâce à ce match, j’ai beaucoup appris et j’essaye de tout remettre cette semaine. Je me le prouve à moi‐même aussi que je suis capable d’enchaîner. Tennistiquement je savais que je l’avais, mentalement c’était le plus dur. Ma vie tennistique a changé mais moi j’essaie juste de rester comme avant, ce petit rêveur qui veut être sur le grand circuit. Il y a encore trois semaines ça ne semblait pas atteignable d’être en plein dedans. C’est ça qui me fait rester sur terre. Chaque tournoi est un kif », a déclaré le Monégasque dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 09:40