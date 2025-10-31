Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il affron­tera Felix Auger‐Aliassime ce vendredi, Valentin Vacherot s’est exprimé sur l’im­por­tance son match contre Taylor Fritz à Bâle la semaine dernière, malgré la défaite (4−6, 7–6[4], 7–5).

« Si j’avais pris 6–2, 6–2, on aurait commencé à dire que c’était l’his­toire d’une semaine. J’ai pris encore plus de confiance grâce à ce match, j’ai beau­coup appris et j’es­saye de tout remettre cette semaine. Je me le prouve à moi‐même aussi que je suis capable d’en­chaîner. Tennistiquement je savais que je l’avais, menta­le­ment c’était le plus dur. Ma vie tennis­tique a changé mais moi j’es­saie juste de rester comme avant, ce petit rêveur qui veut être sur le grand circuit. Il y a encore trois semaines ça ne semblait pas attei­gnable d’être en plein dedans. C’est ça qui me fait rester sur terre. Chaque tournoi est un kif », a déclaré le Monégasque dans des propos relayés par L’Equipe.