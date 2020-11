La victoire de Stan face à Rublev est finalement une bonne nouvelle pour le tennis mondial.

Cela confirme que le Suisse a encore la foi, et qu’il n’a pas abdiqué. Cela rassure aussi les fans de Stan qui avait un peu trop parlé de sa future retraite en début de tournoi.

Toujours aussi lucide en conférence de presse, Stan a expliqué son cheminement qui est finalement déjà axé sur 2021 : « C’est une des meilleures victoires en 2020, mais, pour moi, ce type de victoire est importante surtout pour l’année prochaine, elle me permet de continuer à me pousser, de savoir si je retrouve ce niveau et si je suis capable d’enchaîner des matchs de cette qualité pour reprendre un gros rythme » a expliqué le Suisse avant d’analyser plus précisément ce qui avait fait la différence sur ce duel : « C’est clair que c’est un joueur en super confiance. Il a beaucoup enchaîné, il a énormément gagné cette année. Je savais que ça allait être un match très difficile. Au début, je n’ai pas très bien commencé, et lui a mis énormément de pression, il a joué sur un rythme fou, c’était difficile pour moi de trouver des solutions. C’était aussi important de me pousser au maximum. Dès le début du deuxième, j’ai mieux servi, j’ai plus varié, j’ai gagné un peu de terrain, et surtout je ne l’ai pas laisser tout le temps dominer l’échange. Voilà, j’ai cru en moi, je pensais que j’allais avoir des occasions, j’ai réussi à les prendre, je suis très content »