Comme il a eu le malheur de parler de sa retraite, Stan Wawrinka a été relancé sur le sujet hier soir après sa victoire face à Tommy Paul. Le Suisse a donc précisé les choses : « Je n’imagine aucun scénario. Tout est possible. Tout ce je veux et tout ce que j’aimerais faire, c’est de pouvoir contrôler ce que je peux contrôler, c’est-à-dire comment je m’entraîne et je me prépare, être au top de ma forme pour l’année prochaine. On ne peut pas contrôler les résultats. Mon but est de faire tout ce qu’il faut le mieux possible pour arriver au meilleur niveau possible l’année prochaine.«

Au prochain tour, Stan affronté Rublev. Stan est conscient de la tâche qui l’attend : « Même au top de ma forme, c’est un match compliqué. Il est en telle confiance. Il joue tellement bien cette année. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Le match sera compliqué quoi qu’il arrive. Je suis content de l’affronter et de voir ce que ça va donner »