Battu dès le premier tour à Vienne par Cristian Garin, Stan Wawrinka avait à cœur d’effacer rapidement cette contre-performance. Face au Britannique Daniel Evans, le Vaudois est apparu impliqué et appliqué et cela a fini par payer : 6-3, 7-6(3).

En conférence de presse d’après match, le 20e mondial est notamment revenu sur la période actuelle compliquée : « On peut déjà s’estimer heureux d’avoir des tournois de tennis. Je suis content d’être de retour à Paris, j’apprécie vraiment ce tournoi. C’est le dernier de la saison et on va ensuite essayer de faire une grosse préparation pour 2021. On a aucune garantie, il faut donc profiter et rester positif », a déclaré Wawrinka conscient que la situation n’est pas figée.